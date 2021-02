8MarsMonaco: il Principato celebra le sue donne con una mostra fotografica

Un mese prima della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne ha avviato i preparativi per la sua operazione annuale #8MarsMonaco.

Quest'anno saranno valorizzate tutte le donne she sono state impegnate nel lockdown di marzo 2020.

"Un anno dopo il primo lockdown mi è sembrato ovvio ringraziare queste donne oscure che hanno lavorato per l'interesse generale", ha detto Céline Cottalorda, delegata interministeriale per i diritti delle donne.

L'artista Anthony Alberti, alias Mr One Teas, sta realizzando anche quest'anno i ritratti, che saranno esposti agli ingressi del Principato, sulla Rocca o nel centro commerciale Fontvieille. A causa della pandemia e dell'impossibilità di riunirsi per inaugurare i lavori al Ministero di Stato, dall'8 marzo verrà trasmesso un video sui social del Comitato e su Monaco Info. Permetterà ai visitatori di scoprire tutte le opere esposte in città.

Informazioni su www.dfm.mc