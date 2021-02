Da ComputerArt potete scegliere notebook e Pc per la DAD, Pc Home&Office e Gaming e molto altro ancora

Si sa quanto sia difficile orientarsi nel mondo dei computer se non si ha una buona conoscenza del settore. Le domande che vi starete ponendo sono uguali per tutti: quanto durerà la batteria del PC? Ha una webcam? Gestirà attività come ascoltare musica, film in streaming e social network? E i videogiochi? Avrà una buona scheda grafica?

Da ComputerArt a Ventimiglia potrete trovare un computer su misura che risponda alle vostre esigenze, con i requisiti di base anche per la didattica a distanza, con buone prestazioni e senza che costi troppo. Ma non è tutto! Qui potrete trovare anche stampanti, accessori carta e cartucce per casa e ufficio, memorie USB, powerbank e accessori per lo smartphone, software (Microsoft Office, Kaspersky antivirus) e così via.

Lo staff di ComputerArt in questi difficili mesi ha continuato a offrire servizi di teleassistenza e vendita online e supporto per quanto riguarda il lavoro da casa e risoluzione di qualsiasi problema.

Computerart si occupa anche della sicurezza digitale e online, per farvi navigare in assoluta sicurezza, proteggendovi dalle insidie del Web e di vendita online con spedizione gratuita dalle piattaforme ebay e Amazon, servizio di spedizione e fermo deposito merce da/verso italia e mondo con DHL.

Anja&Mirko vi aspettano in Via Cavour, 1 a Ventimiglia.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0184 351772 oppure visitare il

(Sito) o la Pagina Facebook.