Da oggi a sabato a Nizza è grande braderie

Il 18, 19 e 20 febbraio tornano i Carnival Days, la grande svendita organizzata dal Comune di Nizza.

Nizza sta vivendo il suo “strano” carnevale con la maschera di Carnalovirus installata in Place Masséna, un addobbo di mimose nella medesima piazza, mostre, un concorso sulle reti sociali e… il ritorno dei Carnaval Days.



Niente coriandoli, ma piccoli premi per una grande svendita di Carnevale che torna per il terzo anno consecutivo. “In questo periodo difficile per la nostra economia, ha detto il Sindaco Christian Estrosi, ho ritenuto fondamentale mantenere questo appuntamento apprezzato dai nizzardi, che aiuterà a rilanciare il commercio locale in un momento difficile nel quale la situazione sanitaria ci costringe a limitare le visite turistiche”.



Centinaia di commercianti beneficeranno dell'occupazione gratuita degli spazi pubblici per offrire prodotti a prezzi molto interessanti davanti ai loro negozi.

Un'operazione sottolineata con una campagna di comunicazione avviata dal Comune di Nizza a sostegno dei suoi commercianti con lo slogan: "Dal 18 al 20 febbraio fare shopping a Nizza è fondamentale".



Moda, decorazione, bellezza, gastronomia ... è il momento di preferire il commercio locale alle piattaforme di vendita globali, nel rigoroso rispetto dei gesti di barriera e delle regole di distanziamento fisico.