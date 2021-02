Questa settimana il tartufo “regna” a Grasse (Video e Foto)

La 25ma edizione del Marché de la Truffe a Grasse si svolgerà, per i più, in streaming. Tante le iniziative, tutte connesse, che interesseranno i luoghi simboli del tradizionale mercato del Tartufo: la Bastide Saint-Antoine, Relais & Châteaux e Les Grandes tables du Monde.

Certo tutto si potrà anche svolgere on line, ma pasteggiare in streaming dà meno soddisfazioni e allora, nessun problema…il menù tipico sarà da asporto.

Almeno quello, in qualche maniera, si potrà degustare, fra le mura di casa, ma sarà in ogni caso concreto e profumato.

L’appuntamento con il "25ème Marché de la Truffe" é per sabato 20 febbraio 2021 a Grasse con gli espositori collegati in rete e la possibilità di acquistare i tartufi anche on line.

Espositori, produttori e partner organizzeranno la mostra mercato del tartufo alla Bastide Saint-Antoine e l'Associazione Enoturismo sta programmando una trasmissione in streaming grazie con la partecipazione di tutti coloro che sono coinvolti in uno degli appuntamenti più interessanti della gastronomia e dell’agricoltura delle Alpi Marittime.

La diffusione avverrà attraverso più canali :

Il mercato (quello vero) sarà aperto dalle 9 alle 17 e saranno allestiti numerosi stand dedicati al tartufo.

Il menù (da asporto) e i relativi costi

Prima possibilità – Una persona

3 portate à 70 euro (entrée/plat/dessert)

Seconda possibilità – Due persone

2 portate, 4 piatti a 90 euro (entrée/ 2 plats/dessert)

Portate a scelta

Le tartare de Saint Jacques et daurade mariné à la passion, fraîcheur de fruits exotiques à la vinaigrette truffée

Le loup truffé aux fines herbes, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive et truffe, cressonnière et coulis à la truffe

La merveilleuse volaille pochée et farcie de champignons et truffe, sauce périgourdine au foie gras, symphonie de sarrasin grillé aux légumes d’hivers

La douceur de noisette à la truffe, biscuit imbibé à la vanille et praliné, crème légère au café et pralin

I piatti da asporto saranno a disposizione a partire dalle ore 11, le prenotazioni si possono effettuare al numero 04 93 70 94 94 Bastide Saint Antoine.

Il programma del Marché de la Truffe prevede:

Ore 9: Apertura al pubblico e apertura del mercato. Vendita di tartufi e prodotti agricoli locali.

Ore 12: Discorso di Jérôme VIAUD, sindaco di Grasse.

Ore 16: Sorteggio dei premi.

Ore 17: Chiusura del mercato