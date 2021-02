Alassio, la Targa d’oro 2021 slitta a ottobre

Confermando quanto circola nell’ambiente già da qualche giorno, la Bocciofila Alassina conferma di aver chiesto lo spostamento della 68ª edizione della Targa d’oro a sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, alla vigilia del Mondiale Femminile (da martedì 12 a domenica 17 ottobre) curato dal Colba. Questa decisione è stata presa per poter mandare in scena - si spera - la manifestazione in forma “piena”, quindi con la gara Senior a quadrette e la presenza di pubblico sulle tribune del Palaravizza e degli altri impianti coinvolti. Dopo l’annullamento del 2020, lo svolgimento ad aprile o maggio di quest’anno, al momento, non dava speranza a tutto questo. Resta ferma la volontà di proporre a ottobre anche il tabellone femminile (Targa Rosa) e quelli giovanili (Targa Junior Under 18 e Under 15). Le iscrizioni si apriranno a giugno.

Rimborsi

Le iscrizioni ricevute per il 2020 restano automaticamente valide, ma è sempre possibile richiedere il rimborso dell’intera quota. A farlo devono essere la società sportiva o coloro che hanno effettuato l’iscrizione, utilizzando l’apposito modulo. I costi del bonifico sono a carico della Alassina. Sul sito BocceAlassio.it trovate anche l’elenco aggiornato delle iscrizioni effettuate lo scorso anno, con tutti i riferimenti necessari. Sempre a proposito di Targa d’oro, nei prossimi giorni riprenderà la pubblicazione (su BocceAlassio.it) delle interviste ai personaggi che hanno contribuito a fare grande questo evento. Dopo aver passato in rassegna tanti pluri-vincitori e protagonisti italiani, passeremo a nomi noti del panorama francese...

Prima dell’estate

In attesa dell’autunno, la Bocciofila Alassina, se il calendario nazionale lo permetterà, allestirà, nel mese di giugno, una gara a coppie, all’aperto. Il progetto prevede un tabellone “open” (senza vincolo di categorie) a coppie miste - prova che dovrebbe debuttare alla rassegna iridata 2021 - e uno a coppie maschili, con vincolo di categoria BD-CC. Rimanete sintonizzati…