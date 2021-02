Nizza trasforma la viabilità: 30 chilometri orari, via i semafori, parcheggi alternati e carreggiate ridotte

Auto in attesa ad un semaforo sulla Promenade

L’obiettivo è quello di rendere meno caotico il traffico, di ridurre notevolmente i fastidi e di migliorare la sicurezza degli utenti, soprattutto di quelli più vulnerabili.

In una vasta area di Nizza, tra Boulevard Grosso e Carabacel, si circolerà in auto non oltre i 30 chilometri orari, con priorità a pedoni e ciclisti.

Spariranno i semafori (che in un’area così vasta sono davvero tanti), fatta eccezione per quelli che regolano la circolazione dei tram: è imminente l’inizio di un’operazione di trasformazione della viabilità cittadina che, per completarsi, richiederà almeno quattro anni, con interventi a lotti.

Al termine, secondo le valutazioni della Métropole Nice Côte d'Azur l’emissione di sostanze inquinanti si ridurrà del 10% complessivo.

Ci si aspetta molto soprattutto dall’abolizione dei semafori, dai quali dipenderebbe l’emissione del 25% delle particelle fini nelle città.

I lavori di trasformazione della vasta area da Boulevard Grosso a Carabacel consisterà anche in interventi volti a ridurre automaticamente la velocità dei veicoli quali: segnali stradali, pannelli informativi, riduzione della larghezza delle carreggiate e del numero delle corsie, attraversamenti pedonali rialzati, dossi e parcheggi stradali alternati su entrambi i lati della carreggiata così da imporre una sorta di slalom ad ogni incrocio.