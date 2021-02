Quest’anno niente Fête des Violettes a Tourrettes sur Loup (Video)

Nessuna Fête des Violettes: Tourrettes sur Loup, il villaggio che si trova nei pressi di Vence e che è conosciuto in tutto il mondo per le sue violette alza, suo malgrado, bandiera bianca di fronte all’incalzare del Covid.

La festa era prevista il 6 e il 7 marzo, ma avrebbe creato assembramenti nelle strette stradine del borgo e non sarebbe stato possibile rispettare i gesti barriera imposti dalla normativa vigente.

Così, con un comunicato stampa dal quale traspare tutto il dispiacere per dover sospendere, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione che è parte viva del villaggio fin dal 1952, viene dato appuntamento direttamente al 2022, quando ricorreranno i 70 anni dalla prima volta che le violette ebbero a Tourrettes sur Loup la loro festa.

E’ lo stesso Sindaco di Tourrettes sur Loup, Frédéric Poma a spiegare le ragioni della decisione, ma a confermare che iniziative promozionali saranno ugualmente intraprese nei prossimi giorni per dare il giusto rilievo alle violette: “Abbiamo studiato tutte le soluzioni possibili e immaginabili per mantenere un evento atteso da tutti, ma l'attuale situazione sanitaria non ci permette di organizzare i festeggiamenti con tranquillità.



Tuttavia, per essere da supporto ai nostri produttori di violette, ho chiesto alla Guilde de Tourrettes di organizzare una distribuzione di bouquet nel villaggio, negli uffici turistici, di coinvolgere i commercianti e di essere presenti nei punti strategici del Dipartimento.



Questa operazione non solo ci consentirà di promuovere il villaggio e i nostri orticoltori, ma anche di annunciare il prossimo Festival della Violetta”.