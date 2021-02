Principato di Monaco: incidenti e criminalità di strada in netto calo nel 2020

Richard Marangoni, Direttore della Pubblica Sicurezza, ha presentato il bilancio e le statistiche 2020 della polizia monegasca, alla presenza di Patrice Cellario, Consigliere di Governo - Ministro dell'Interno, nonché del Sindacato di polizia. Nel preambolo ha fatto riferimento a un anno particolare segnato dall'epidemia di Covid-19 che ha mobilitato tutte le forze di polizia, in particolare per far rispettare le varie norme sanitarie emanate dall'inizio della pandemia.

Pertanto, da marzo 2020, sono state effettuate 24.415 verifiche e hanno dato luogo a 19.299 osservazioni e 5.116 verbalizzazioni. Ha poi presentato le statistiche per il 2020.

Noteremo le cifre in netto calo:

- diminuzione generale della delinquenza del 19% rispetto al 2019, ovvero 712 incidenti rispetto agli 889 del 2019;

- Riduzione del 33% della criminalità di strada, ovvero 60 incidenti rispetto ai 90 del 2019.

Richard Marangoni ha anche passato in rassegna gli sviluppi avvenuti nell'ultimo anno in relazione al "Piano di Pubblica Sicurezza 2020, di cui è stato l'ideatore. Ha parlato della creazione del Living Environment Preservation Unit (UPCV), dell'arrivo della star "Principessa Gabriella" ma anche dell'ampliamento e del rinnovamento dei locali della Direzione. Infine, ha reso omaggio alle 88 donne attive, due delle quali hanno raggiunto posizioni di responsabilità, ed ha espresso la sua gratitudine a tutto lo staff per il compimento delle delicate missioni svolte in questi ultimi mesi.