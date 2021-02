Lavorare nel Principato di Monaco: 5 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per numerose figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Sténodactylographes-Agents Administratifs chargés des suppléances à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Secrétaire-sténodactylographe à la Direction des Travaux Publics.

Rédacteur Principal à la Régie des Tabacs et Allumettes.

Secrétaire-sténodactylographe au sein de la Direction de la Sûreté Publique.

Attaché Principal - Conseiller Emploi à la Direction du Travail.