Le gallerie del porto espongono insieme una selezione dei loro artisti in un luogo di forte richiamo nel Vieux Nice.

Fino al 14 marzo in rue Saint-François de Paule 9, la Galerie des Dominicains propone un’antologia di opere degli artisti che si riconoscono in On Art e che normalmente espongono in queste gallerie d’arte che si affacciano attorno al porto di Nizza:

L’Atelier Franck Michel Svetà Gallery La Quincaillerie d'Art Galerie Le Container Bemon Arts