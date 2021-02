Il Principato di Monaco punta sulla tecnologia digitale per lo sviluppo sociale e lo sport

La Missione permanente del Principato di Monaco presso le Nazioni Unite a New York ha partecipato alla 59a sessione della Commissione per lo sviluppo sociale (CES). Questo organo sussidiario del Consiglio economico e sociale ha scelto come tema prioritario di questa sessione: "Il passaggio allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale: la tecnologia digitale al servizio dello sviluppo sociale e del benessere di tutti", tema perfettamente consono al contesto attuale.

Alyson Calem-Sangiorgio, Terzo Segretario presso la Missione Permanente del Principato di Monaco presso le Nazioni Unite, ha preso la parola durante il dibattito generale per delineare il ruolo essenziale della tecnologia digitale per il Principato di Monaco, in particolare attraverso Extended Monaco e I programmi di Monaco Santé, ma anche l'importanza di un settore digitale sicuro, assicurata nel Principato grazie alla tecnologia blockchain e al lavoro della Nominative Information Control Commission (CCIN).

Questa sessione ha portato anche all'adozione di una risoluzione sulla tecnologia digitale per lo sviluppo sociale. La delegazione monegasca, consapevole dell'importanza di praticare sport in casa, in particolare nel contesto di una pandemia, ha ottenuto che questo tema sia inserito nella risoluzione sul tema principale. La Commissione riconosce pertanto il potenziale delle tecnologie digitali nella pratica dello sport e dell'attività fisica.