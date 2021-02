Vento di scirocco e sabbia del Sahara: la Métropole invita ad evitare attività fisiche e sportive

Non ci si fa mancare nulla, in Costa Azzurra, in questo fine inverno all’insegna della pandemia e della recrudescenza dei casi di Covid 19 soprattutto nella variante inglese.

Ora genera problemi anche il vento di scirocco che trasporta particelle inquinanti in “caduta libera” su tutto il territorio.

Negli ultimi giorni, un fenomeno meteorologico dovuto allo scirocco e al trasporto di sabbia dal Sahara sta imperversando in diversi dipartimenti francesi, tra cui quello delle Alpi Marittime.

Contemporaneamente è stato osservato un picco nella circolazione dei pollini e, conseguentemente, il rischio allergico è al suo livello più alto secondo AtmoSud.

Tutti questi fenomeni portano a un peggioramento della qualità dell'aria che, secondo Atmosud, dovrebbe durare fino alla fine della settimana .

La Métropole Nice Côte d'Azur è dovuta intervenire per invitare alla cautela ed ha rivolto un appello per:

Evitare attività fisiche o sportive all'aperto,

Limitare gli spostamenti o utilizzare i mezzi pubblici e mezzi non inquinanti;

Un’altra misura è stata adottata, sempre in emergenza, e riguarda la chiusura, a partire da oggi, di alcuni mercati non alimentari in zone di Nizza che, dall’analisi delle acque reflue, risultano particolarmente colpite dalla circolazione del virus.

Sono quattro i mercati non alimentari, le cui aree non rispettano particolari norme di sicurezza nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico, ad essere stati sospesi: Ariane (5.100 m2), Bon Voyage (4.000 m2), Charles Ehrmann (11.500 m2) e Mills.