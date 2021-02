A Nizza il congresso mondiale dei licorni, un grande vento in autunno

Se tutto si sarà rimesso in carreggiata, Nizza ospiterà, dal 6 al 9 ottobre 2021, il Sommet mondial des Licornes : un evento di grandissima portata che è stato assegnato alla Francia che, a sua volta, ha individuato Nizza quale sede.

Sgomberiamo subito il campo: per liocorni non s’intendono gli animali favolosi (detto anche unicorno, licorno o alicorno), raffigurato come un cavallo con un lungo corno attorcigliato e acuminato sulla fronte, barba di caprone, coda leonina, zampe pelose e zoccoli bovini che nel medioevo furono considerati simbolo della castità.

Per “Licornes” s’intende qualcosa di ben più “concreto”, le start-up del settore Tech che raggiungono almeno il valore di 1 miliardo di euro .

A decidere che sarà Nizza, città impegnata nella trasformazione digitale, ad ospitare il massimo consesso mondiale del Licornes è stato il governo francese e la manifestazione sarà organizzata grazie ad una collaborazione tra Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, la CCI Nice Côte d’Azur, Orange e la Caisse d’Épargne Côte d’Azur.

In Francia a far parte di questo circolo ristretto sono: Blablacar, Dataiku, Voodoo, Kariba, Contentsquare, Ivalua, OVH, Doctolib, Mirakl e Meero, mentre in Europa raggiugono il 6%.