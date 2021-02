Saint-Raphaël presenta sabato 13 marzo gli 'Incontri sul Fururo', economia, turismo e società al centro del convegno (diretta on line)

Frédéric Masquelier, sindaco di Saint-Raphaël e presidente del CAVEM e Nicolas Bouzou, economista e presidente dei Rencontres, hanno presentato la terza edizione dei Rencontres de l'Avenir, sabato 13 marzo.

Inizialmente programmati per il 20, 21 e 22 novembre 2020, i Rencontres de l'Avenir hanno dovuto essere posticipati a causa del contesto sanitario. Sarà quindi un'edizione speciale, in un contesto particolare perché sarà interamente live e remoto. Nicolas Bouzou spiega che "Nel contesto della crisi che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto di non poter attendere fino alla fine di novembre per il rinvio dei Rencontres de l'Avenir. Abbiamo troppo da pensare, da discutere, da discutere, troppo da proporre. Per questo vi invitiamo a ritrovarvi sabato 13 marzo, in una giornata che sarà dedicata ai temi economici e sociali. Riceveremo membri del governo, presidenti regionali, funzionari eletti locali, imprenditori, i migliori economisti, per pensare a come uscire dalla crisi il più facilmente possibile e come costruire un paese, la Francia, che è il più prospero possibile "

Inseieme a Frédéric Masquelier e Nicolas Bouzou 14 personalità prestigiose e rinomate, che hanno scelto di venire o tornare a Saint-Raphaël, per scambiare e discutere questioni economiche e sociali durante questa giornata eccezionale, nel rispetto delle misure governative e sanitarie.

Queste conferenze saranno trasmesse in diretta su Facebook, Youtube e sul sito di ville-saintraphael in modo che il pubblico possa seguirle. Saint-Raphaël, capitale della conoscenza e della riflessione, accoglierà quindi sabato 13 marzo, relatori d'eccezione per convegni trasmessi in diretta e gratuitamente che faranno luce sul contesto economico e sul futuro del nostro mondo ... Bruno Le Mayor, Pierre Bentata, Xavier Bertrand, Jean-Claude Trichet, Emmanuel Combe, Natacha Valla, Olivier Babeau, Agnès Michel, Robin Rivaton, David Lisnard, Catherine Barba, Olivia Grégoire ...