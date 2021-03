Alexia Barrier porta a termine la Vendée Globe: 111 giorni sola sulla barca a vela (Foto e Video)

Alexia Barrier ha raggiunto l’obiettivo di completare la sua prima Vendée Globe, una regata per barche a vela che consiste nella circumnavigazione completa in solitario, senza possibilità di attracco o di assistenza esterna (pena l'esclusione) con arrivo e partenza dal porto francese Les Sables-d'Olonne, nel dipartimento della Vandea.

L'iniziativa è stata ideata da Philippe Jeantot nel 1989 e, a partire dal 1992, si è svolta ogni quattro anni.

Per le sue caratteristiche la regata costituisce una durissima prova di resistenza individuale e viene da molti considerata come la più significativa delle competizioni in ambito velico; è infatti soprannominata "L'Everest de la mer" o "L'Everest des mers".

La Vendée Globe e la Golden Globe Race sono le uniche regate al mondo in solitario, senza scali e senza assistenza che prevedono la circumnavigazione completa dell'Antartide.

Nata a Parigi nel 1979, Alexia Barrier è cresciuta nella città di Nizza dall'età di 3 anni: in Costa Azzurra ha scoperto la navigazione a bordo della barca da diporto dei suoi genitori. Appassionata di sport, si è cimentata nel baseball e nell'apnea prima di dedicarsi più seriamente alla vela.

A 25 anni ha iniziato le regate oceaniche.

È passata a gare transatlantiche e gare sempre più importanti: Transat AG2R con Samantha Davies nel 2006, Route de l'Équateur con Florence Arthaud nel 2007, Maxi Transatlantic nel 2011, Route du Rhum nel 20184.

Dall’8 novembre 2020, dopo diversi anni di formazione e ricerca di sponsor, Alexia Barrier ha iniziato la nuova ed esaltante esperienza nella Vendée Globe 2020-2021.

La campionessa si è classificata 24ma assoluta e quarta fra le donne impiegando 111 giorni, 17 ore 3 minuti e 44 secondi a compiere il percorso.