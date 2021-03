A Saint-Raphaël arriva il Salone Nautico Virtuale. Lo puoi 'visitare' il 12 e 13 marzo

Di fronte alla crisi sanitaria che ha determinato in particolare la cancellazione di tutti i saloni nautici, la Federation of Nautical Industries (FIN) ha deciso di lanciare Virtual Nautic, un grande evento virtuale per riunire la comunità nautica e darle un luogo di espressione.

Il 12 e 13 marzo mille professionisti si raduneranno virtualmente e si attendono dai 25.000 ai 30.000 visitatori.

La Città di Saint-Raphaël ha colto questa opportunità per partecipare a un evento molto rinomato, per promuovere la destinazione nautique Saint-Raphaël, dare forte visibilità alla Città, ai suoi porti e in particolare al porto di Santa Lucia, ma anche per partecipare a un'esperienza totalmente innovativa e unica.

La Città di Saint-Raphaël sarà quindi presente virtualmente a questo salone di fama internazionale, attraverso uno stand virtuale gestito dall'ufficio turistico, dall'autorità portuale, dall'Esterel Côte d´Azur a fianco della France Station Nautique.

Un'esperienza immersiva e gratuita per i visitatori in condizioni vicine alla realtà, per la quale sono attesi 30.000 visitatori per questa prima edizione

Per partecipare allo spettacolo, registrati ora su www.virtualnautic.com