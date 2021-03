Mummenschanz porta nel Principato di Monaco 'You & Me' il 6 marzo, il teatro del silenzio

Dal 2016 la compagnia Mummenschanz presenta il suo nuovo spettacolo "you & me" come parte di un tour che ha avuto successo in Svizzera e all'estero.

"You & me" è divertente, malinconico, romantico, sorprendente, magico, drammatico ed eccitante allo stesso tempo. Senza parole né musica, questa commedia presenta scene di vita quotidiana in un modo inimitabile.

Floriana Frassetto è la direttrice artistica di "you & me". Lei è il poeta del silenzio, che vive nella valle del Reno, nel cantone di San Gallo, ha fondato Mummenschanz nel 1972 con Andres Bossard e Bernie Schürch. Anche oggi possiamo trovarla ogni sera sul palco con la sua troupe. La sua vasta esperienza conferisce un carattere molto speciale al nuovo spettacolo. Con "you & me" Floriana Frassetto presenta ciò che da quasi 50 anni contraddistingue i Mummenschanz: mostrare, senza parole né musica, solo con gesti silenziosi e pochi accessori, qualcosa che diverta, tocca e affascina.

Vedi la video presentazione cliccando qui

Biglietteria: 00377 99 99 30 00 (aperta dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 19:00)