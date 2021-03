Caccia al Covid, controlli serrati all’aeroporto di Nizza

Dopo qualche tentennamento e numerose sollecitazioni, non ultime quelle del sindaco di Nizza, sono partiti i controlli all’aeroporto Nice Côte d'Azur sui passeggeri in arrivo.

La caccia al Covid 19, soprattutto alle sue varianti, si sviluppa su due linee di azione .



La prima riguarda i voli in arrivo, la seconda singoli passeggeri.



Nel primo caso le verifiche vengono effettuate su tutti i passeggeri di un volo scelto a caso.

Al loro arrivo vengono fatti salire su un bus e trasportati in un’area protetta dove vengono sottoposti a test, dopo aver compilato un modulo.



Nel secondo caso i controlli vengono effettuati su singoli passeggeri, scelti a caso o individuati per i dubbi che il loro comportamento o il loro stato generale può ingenerare.

I passeggeri positivi, se di nazionalità straniera, di norma si vedono negare il permesso d’ingresso in Francia e vengono avviati nuovamente all’aero che li aveva trasportati a Nizza per fare rientro nel paese di provenienza.



Non poche le proteste da parte dei passeggeri che già erano stati sottoposti a controlli alla partenza, ai quali viene peraltro fatto notare che si tratta di controlli più complessi anche per individuare eventuali varianti.

Per avere un'idea dei voli in arrivo a Nizza, questi qyuelli in programma ieri, 2 marzo 2021