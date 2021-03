Cercate soluzioni che vi garantiscano risparmio energetico e comfort a casa vostra? Da EF 90 a Camporosso è possibile grazie ai dispositivi domotici Tado°!

La domotica ed i sistemi intelligenti rendono le nostre abitazioni più confortevoli ed efficienti, grazie alla possibilità di integrare diverse funzioni, monitorare gli apparecchi e ottimizzare i consumi, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Pertanto, cresce sempre più l’attenzione e l’interesse verso le soluzioni smart che trasformano la casa in un sistema intelligente e connesso. Nonostante si stia andando verso la bella stagione, in questo periodo dell'anno le temperature sono ancora rigide e si sente il bisogno di rendere la propria abitazione più calda ma al tempo stesso badando anche al risparmio energetico.

Da EF 90 Elettroforniture, distributore di materiale elettrico, con sede a Camporosso e presente anche con dei punti vendita a Sanremo, Ventimiglia e Albenga, il riscaldamento di casa vostra diventa Smart grazie ai prodotti intelligenti Tado°, un'azienda tedesca specializzata in soluzioni domotiche. Oltre alle teste termostatiche intelligenti, da applicare ai tradizionali termosifoni, la Tado° ha tra i suoi prodotti innovativi anche un termostato intelligente che controlla il riscaldamento in base alla nostra posizione e riscalda solo quando occorre, tagliando sulle bollette. Entrando nello specifico, le Teste Termostatiche sono degli elementi di interfaccia tra l’utente e le valvole termostatiche negli impianti centralizzati e si differenziano dalle valvole tradizionali per la loro capacità di regolazione della temperatura di una specifica stanza grazie ad un termometro integrato. Sostituendo le vostre vecchie teste termostatiche con quelle intelligenti Tado°, ridurrete gli sprechi energetici senza rinunciare al comfort. Utilizzando i servizi di localizzazione del vostro Smartphone, Tado° ridurrà automaticamente la temperatura del riscaldamento quando non sarete in casa e la riporterà ai valori desiderati poco prima del vostro rientro.

Il Termostato intelligente Tado° funziona con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento autonomo e centralizzato presenti sul mercato supportando numerose marche di caldaie indipendenti, convenzionali, a condensazione o pompe di calore. Inoltre è compatibile sia con i classici sistemi che utilizzano i termosifoni sia con il riscaldamento a pavimento. Questo termostato intelligente, controlla anche l'acqua calda sanitaria e sostituisce il classico termostato presente in casa, inoltre si integra con le teste termostatiche intelligenti per i normali termosifoni, sempre prodotte dall'azienda tedesca.

Se desiderate saperne di più su come rendere il riscaldamento di casa vostra Smart, recatevi presso EF 90, dove personale qualificato addetto alle vendite vi saprà aiutare nella scelta dei prodotti più adatti alle vostre esigenze.

