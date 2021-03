Si guarda all’estate: si lavora sulle spiagge di Nizza

Ogni anno, i colpi di mare e l'erosione naturale portano via molti “galets”, i ciottoli che caratterizzano le spiagge di Nizza.

Per mantenere condizioni di balneazione ottimali, la città di Nizza, come ogni anno, arricchisce con i galets le spiagge della costa, da Est a Ovest: un primo intervento è in atto ed impegnerà buona parte del mese di marzo.



Saranno “posati” quasi 3mila metri cubi di ciottoli: dagli accessi della "Plage du Centenaire" e della "Plage de Carras", veicoli, anche di notevoli dimensioni, caricheranno, trasporteranno, distribuiranno e livelleranno i galets in totale sicurezza per gli utenti.



Oltre all'aggiunta di ciottoli, sono previsti anche interventi all’altezza delle spiagge di Magnan e Lenval dove saranno posati 500 metri cubi di nuovi blocchi di roccia.