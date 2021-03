Sabato 6 marzo si parte con una nuova avventura, firmata Ginatta

Lo storico negozio del paese, rinnovato nel 2013 e nato come bar negli anni ‘60, si presenta con una nuova immagine ma sempre nel segno della tradizione.

Ci racconta il titolare Lauro Ginatta: “ il negozio nasce per opera dei miei genitori come bar nel 1962, per poi essere rinnovato nel 2013 e arrivare ad oggi con la nostra gestione che ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per il paese, per i comuni limitrofi e per chiunque vorrà venire a trovarci, ogni giorno con tanti prodotti freschi e selezionati.

Questa nuova veste ci vede impegnati nel dare un servizio maggiore per la popolazione, infatti, nei locali oltre ai prodotti di macelleria come vuole la nostra tradizione, è possibile trovare tutto ciò che occorre nel quotidiano come alimentari, frutta e verdura, prodotti freschi da banco, salumi e formaggi ed inoltre articoli per la casa. Nel nuovo negozio, sempre pronto ad accogliere la clientela, troverete il personale Ginatta, sempre attento, preparato e disponibile nel consigliarvi”.

Sabato 6 marzo chiunque vorrà passare dal nuovo negozio, sarà accolto con delle promozioni, un buono sconto e tanta simpatia.

Nelle foto Sara Siffredi e Chiara Natta le commesse del negozio!

Ricordiamo gli orari:

Dal lunedì alla domenica

7:30/12:30 - 15:30/19:30

Chiuso la domenica ed il mercoledì pomeriggio.

Pompeiana via Mazzini 52

Tel 0184484248

www.macellerieginatta.it