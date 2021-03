La cantautrice Suzane ha registrato un concerto nel Museo delle Arti Asiatiche di Nizza (Foto e Video)

Suzane è una cantautrice francese che è salita alla ribalta nel 2019 con una presenza molto significativa sulla scena francese. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album, Toï Toï e si è aggiudicata la Victoire nella categoria delle rivelazioni all’interno del concorso Victoires de la musique 2020.

In questo album si trova la canzone “La vie dolce” in coppia col DJ Feder, una canzone nella quale con efficacia viene evocata la sua nostalgia per la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur.





E’ è un'artista impegnata, a mezza via tra l'elettronica e la canzone francese, i suoi testi sono particolarmente sensibili a temi quali l'ecologia, l'omofobia e le molestie.

La cantante (come mostrano le fotografie a corredo di questo articolo) ha registrato un concerto all’interno del Museo delle Arti Asiatiche di Nizza organizzato dall'associazione Panda.

In collaborazione col Dipartimento delle Alpi Marittime il concerto verrà trasmesso gratuitamente da oggi, giovedì 4 marzo, attraverso le reti sociali di Panda Events e del Dipartimento.