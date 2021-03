Con 1 milione di spettatori e 150 date programmate, il suo Tonight We Go Out tour prosegue nel 2021.

Milioni di album venduti, tour lunghissimi e concerti che rimarranno impressi nei ricordi, Patrick Bruel presenta successi leggendari ed audacia sempre inaspettata. Molto famoso non solo in Francia, ha molti fans anche in Italia e nel pubblico russo ed inglese



2 luglio 2021 alle 20:30

Salle des Princes Monaco

Biglietteria: +377 99 99 30 00