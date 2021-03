Ligue 1: il Nizza torna alla vittoria all’Allianz Riviera, il Monaco sconfitto a Strasburgo

Prima della sosta per dare spazio alla Coppa di Francia, in testa succede ben poco.

Il Lille, con due reti realizzate quasi allo scadere, riesce a superare il Marsiglia e vincono pure sia il Paris Saint Germain a Bordeaux, sia il Lione in casa con il Rennes.

Il risultato è che la classifica continua ad essere sgranata col Lille testa seguito dal Paris Saint Germain e dal Lione.

Il Monaco, quarta forza del torneo, perde terreno, uscendo sconfitto dalla trasferta di Strasburgo.

Alle spalle il Lens, che ha fatto suo l’incontro in casa del Saint Etienne, distanzia il Metz, a sua volta sconfitto tra le mura amiche dall’Angers.

La gara per in posto in Europa sembra ormai prendere un assetto definitivo che il ventottesimo turno di campionato ha confermato.

Il Nizza, sia pure con qualche batticuore, torna finalmente alla vittoria interna con il Nimes e riprende un poco di fiato inanellando la seconda vittoria consecutiva.

In fondo alla classifica il Digione, sconfitto a Brest, è sempre ultimo e perdono pure il Nantes sconfitto in casa dal Reims e il Nimes.

Pareggio, infine tra Montpellier e Lorient, quart’ultimo in classifica.

Ora il torneo si concederà una sosta per lasciare spazio ai sedicesimi di Coppa di Francia.

Lunedì 8 marzo è in programma il derby tra Nizza e Monaco, unico incontro assieme con Brest – Paris Saint Germain tra squadre di Ligue 1.

Questo il calendario completo degli incontri

Beauvais - Boulogne

Aubagne - Toulouse

Saint-Louis - Sedan

Rumilly V. - FC Annecy

Olympique Alès - Montpellier

Red Star - Lens

Le Puy - Lorient

Valenciennes - Metz

Saumur - Montagnarde

Olympique Lyonnais - Sochaux

Brest - PSG

Gazélec Ajaccio - Lille

Angers - Club Franciscain

Romorantin - Voltigeurs de Chateaubriant

Canet Roussillon FC - Olympique Marseille

OGC Nice - AS Monaco