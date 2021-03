In tram da Nizza a Cagnes: il progetto, le diverse ipotesi, il cronoprogramma

La “ concertazione ” è stata avviata e gli abitanti di Nizza, Saint Laurent du Var e Cagnes sur mer hanno tempo fino al 31 marzo per presentare osservazioni o proposte: la Ligne 4 del tram, quella che, superando il Var, congiungerà la capitale della Costa Azzurra con le due località poste al di là del fiume è avviata.

Gli abitanti sono invitati a discutere sul tracciato, con alcune ipotesi di variante e sulla sistemazione complessiva del territorio interessato alla linea tramviaria, destinata a cambiare il sistema dei trasporti pubblici nell’ovest della Métropole Nice Côte d'Azur.

Tutta la documentazione oggetto di concertazione è pubblicata sui siti delle amministrazioni locali, con una serie di interessanti documenti che illustrano non solo il tracciato della linea, ma anche come sarà il sistema dei trasporti tramviari nel 2040 in tutto il territorio metropolitano.

Al fondo di questo articolo sono inseriti quattro documenti, tra quelli oggetto della concertazione, che riassumono:

Lo schema dei trasporti pubblici come dovrebbe presentarsi nel 2040;

Il tracciato della Ligne 4 e le varianti in discussione;

Lo sviluppo del tracciato della Ligne 4 nelle singole località interessate;

Il cronoprogramma della Ligne 4 e le cifre chiave.

La tratta sarà lunga 7 chilometri e partirà da Nizza Saint-Augustin e raggiungerà Saint Laurent du Var e Cagnes sur Mer, principalmente utilizzando la RM 6007, tranne che dalle rive del Var al Carrefour Kennedy.

Dirigendosi a nord, la linea correrà lungo Avenue Maréchal Juin fino a Square Bourdet e poi al Parco Sportivo Pierre Sauvaigo.

Un ambizioso progetto, incluso nel piano generale della rete di trasporto urbano, che collegherà il quartiere Nice Saint Augustin /Grand Arenas al centro di Cagnes e servirà quindi l'aeroporto, le Arenas, CAP 3000 e l'ippodromo.

L’intero percorso richiederà meno di 20 minuti con una frequenza di circa 8 minuti. Questo consentirà di collegare Cagnes, in una quarantina di minuti, utilizzando la coincidenza con la Ligne 2, con il porto di Nizza e usufruendo della Ligne 1 con l’Ospedale Pasteur.

Il costo dei lavori sono stimati in 247 milioni di euro e l’avvio del servizio è previsto nel 2026.

Le “cifre” del progetto che é oggetto della consultazione popolare

7,1 km di percorso;

3 località attraversate: Nizza - Saint-Laurent-du-Var - Cagnes-sur-Mer;

13 stazioni: una ogni 500 metri circa;

300 persone trasportate, questa è la capacità del tram della lunghezza di 44 metri;

20 minuti tra i due terminal;

182.000 mq riqualificati;

800 alberi conservati e piantati (100 a Nizza, 200 a Saint-Laurent-du-Var e 500 a Cagnes-sur-Mer);

3 nuovi parcheggi: stazione Saint-Laurent-du-Var, Val Fleuri e Parc des Sports Sauvaigo;

247 Milioni netti è il costo totale del progetto (valore marzo 2019) dal Grand Arénas al parco sportivo Pierre Sauvaigo.

Il capolinea Est della linea 4 sarà alle Grand Arénas di Nizza, limitrofo alla futura stazione ferroviaria dell'aeroporto di Nizza ed alle fermate delle linee 2 e 3, così da assicurarne l'interconnessione.