Il Monumento alle vittime del terrorismo sorgerà a Parigi

Sarà edificato a Parigi il Monumento dedicato alle vittime degli attentati terroristici in Francia: la notizia non è stata colta con favore a Nizza, dove erano in molti a sperare che il monumento sarebbe potuto sorgere sulle rive del Mediterraneo.

La scelta premia la centralità della capitale parigina: la struttura sarà inaugurata entro il 2027, recherà i nomi di tutte le vittime francesi cadute nel corso di attentati terroristici e sottolineerà la capacità di “resilienza e resistenza” del popolo francese.

A Nizza, dopo l’attentato del 14 luglio 2016, é stato realizzato un memoriale provvisorio nel Jardin Massena sulla Promenade des Anglais.

L’associazione Mémorial des Anges si era data da fare perché il progetto potesse essere realizzato a Nizza. Avrebbe dovuto ospitare anche tutti i ricordi di quella tragica giornata recuperati lungo la Promenade subito dopo l’attentato e quelli portati, in una sorta di pellegrinaggio laico, nelle giornate seguenti prima al Jardin Albert Ier e successivamente al Jardin Massena.

L’ipotesi allo studio era quella di creare una struttura in mare, sul tipo della Jetée Promenade definitivamente distrutta e demolita dall’esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.

A Nizza si lavora ora per la creazione di un luogo di prevenzione della radicalizzazione, educativo, in connessione con i diversi luoghi della memoria.