Oggi è il 55° anniversario di Radio Montecarlo, diretta giornaliera con tutte le voci storiche

Oggi per Radio Monte Carlo è il 55° compleanno. L’emittente storica monegasca, che di fatto a dato il ‘la’ alla nascita delle migliaia di radio locali (o private) negli anni ’70, ha cambiato il modo di fruizione del mezzo di comunicazione, insegnando a molti la via, poi intrapresa dalle emittenti, comprese quelle nazionali dei giorni nostri.

Per celebrare l’evento, le voci più importanti e rappresentative della storia della radiofonia italiana saranno impegnate, domani negli studi milanesi di Rmc, in una 12 ore no-stop di diretta. Luisella Berrino, Antonio Devia e Andrea Munari, Gabriella Giordano, Awanagana, Federico L’Olandese Volante, Barbara Marchand, Gianni De Berardinis, Ettore Andenna, Patty Farchetto, Mauro Pellegrino, Francesco Perilli, Fausto Terenzi, Manuela De Vito, Claudio Sottili, Max Pagani, Riccardo Heinen, Tommy, Clive, Marco d'Amore, Daniela Palandri, Mario Conti, Marco Odino e molti altri.

Purtroppo non ci sarà un’altra voce storica, quella del genovese Roberto Arnaldi, scomparso da alcuni anni ma, ne siamo certi, sarà ricordato dai colleghi del tempo. L’appuntamento è per oggi dalle 7, per questa importante reunion: un’occasione per collegarsi e rivivere insieme le grandi emozioni che la radio e ovviamente anche Radio Monte Carlo, ha donato a tanti di noi.