Tlp20 - Uno terro, Uno lengo, un pople 2020: proclamati i vincitori

Coumboscuro Centre Prouvençal ha dovuto rinunciare (dopo due rimandi) alla FESTO DE NOSTO LENGO, giornata dedicata alle parlate di radice provenzale delle Alpi tra Piemonte e Provenza. Come da tradizione pluridecennale, questo atteso evento annuncia ogni anno il Palmares del premio di letteratura provenzale a “nosto modo” Uno terro, uno lengo, un pople. Fondato da Sergio Arneodo il premio si è imposto quale unico promotore della letteratura provenzale moderna in Italia.

La sezione poesia e prosa si riconfermano le più partecipate. La sezione scolastica non ha potuto essere attuata per la sospensione dell’attività scolastica dovuta al Covid19.

1° premio – La scelta della giuria ha aggiudicato il gradino più alto del podio a Paola Luciano, che nella parlata della valle Grana ha condensato in pochi versi il travagliato momento di pandemia e confinamento. La sua lirica “En aquest temp / In questo tempo”, è condensato, tra efficacia e grazia, in un coinvolgente lirismo sociale e intimo, quasi una denuncia della fragilità umana stretta allo stesso tempo tra sofferenza e riscatto: da una parte la dura esperienza di lavoro in una casa di riposo di montagna e dall’altra l’ancoraggio convinto al mondo alpino in cui è immersa l’autrice, orizzonti atavici, simboli di forza e sollievo per il domani.