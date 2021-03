Dall’antichità ai giorni nostri: dieci anni di archeologia a Nizza, una mostra virtuale…a portata di tutti

“Entre monts et rivages, 10 ans d’Archéologie, à Nice et dans la Métropole”

Il Museo di Archeologia di Cimiez ha proposto, lo scorso anno con un enorme successo, la mostra “Entre monts et rivages, 10 ans d’Archéologie, à Nice et dans la Métropole”.



Una mostra che ha esaltato il lavoro sul territorio del Servizio di Archeologia di Nizza, creato nel 2009 e dal 2015 accreditato dal Ministero della Cultura per effettuare scavi archeologici su tutto il territorio metropolitano (Nizza, Vence, Saint-Laurent-du-Var, Utelle).

La mostra, chi se la fosse persa o chi desidera rivederla in modo ancora più approfondito, è stata resa “virtuale” e per poterla vedere è sufficiente cliccare qui .



Il Servizio di Archeologia di Nizza svolge anche operazioni archeologiche di lunga durata colline du Château, la colline de Cimiez o in aree marine (jetée Saint-Lambert e Palais de la Jetée-Promenade).

La Métropole Nice Côte d'Azur è l'unica realtà territoriale in Francia con un servizio archeologico che funziona sia nelle aree terrestri che sottomarine.

Così, per festeggiare i suoi dieci anni di esistenza, la città di Nizza e la Métropole Nice Côte d’Azur hanno programmato una serie di eventi si sono svolti durante il 2019.

In questo contesto, si è inserita la mostra "Tra montagne e coste, 10 anni di Archeologia a Nizza nella Métropole".



Un’attività che si sviluppa dal livello del mare fino a 3132 metri di altezza in 49 comuni che contano oltre mezzo milione di abitanti. La mostra propone decine di reperti frutto del lavoro decennale dei servizi archeologici che riguardano diverse epoche storiche, dall’antichità (età dei metalli) al Medio Evo, dall’archeologia moderna a quella contemporanea.