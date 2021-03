Vence non rinuncia alla Printemps des Poètes

Vence “città nella poesia” non rinuncia, nonostante la crisi sanitaria, alla 23a edizione di Printemps des Poètes.

Quest’anno la proposta è di scoprire, ascoltare, partecipare a uno spazio pubblico di espressione poetica che ruota sul tema del "Desiderio": un grande tema caro a tutte le forme d'arte sin dalla notte dei tempi.

Durante questa edizione, il centro della città ospiterà un “campo di poesie” dove ognuno può cogliere poesie, illustrazioni poetiche e scoprire il desiderio sublimato dalle parole.





Programma dal 13 al 29 marzo

Tatuaggi di poesia

Su pannelli e cartelloni liberi: poesie e una mostra di volti con mascherina.



Poesie in libertà

Un viaggio poetico in città per scoprire le 30 attività: le aziende del paese proporranno ai propri clienti opere di artisti locali e bambini affinché il contatto con il cliente sia nutrito di leggerezza e bellezza. In regalo al mercato sarà possibile estrarre da dei cestini poesie di artisti di Vence e di bambini.



Un viaggio poetico sulla terra

Un omaggio a M. Chave: una poesia di Henri Michaux scritta in terra davanti alla sua galleria.



Poesie sonore

Sabato mattina 27 marzo: il “desiderio” sarà declamato dagli studenti delle scuole superiori attraverso gli altoparlanti della città.



Raccolte di poesie

Fili di poesie da condividere alla scoperta delle associazioni, delle persone del posto, dei bambini del centro diurno e delle scuole.



E-Poésies

Due incontri quotidiani su Facebook alle pagine della Médiathèque de Vence e della Ville de Vence : passeggiate poetiche, opere di artisti locali, proiezione di film di espressione poetica con il Lycée Matisse e l'associazione Podio, a cura di Art 7 con testi di giovani musicati dagli studenti del Conservatorio.