Corteo a Nizza per sottolineare i diritti delle donne (Foto)

Almeno trecento persone, in grande maggioranza donne, hanno manifestato a Nizza in questo fine settimana in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne.

A Nizza le autorità hanno concesso l’autorizzazione alla manifestazione, derogando dal divieto di manifestazioni e dal confinamento previsto per la grave situazione pandemica.



Un grande striscione:”Contro le violenze sessiste e sessuali” ha aperto il corteo sottolineato da slogan e da canti.

Nelle fotografie a corredo di questo articoli alcuni momenti del corteo che ha attraversato Nizza.



Lo slogans più ripetuto : “Nous sommes fortes, nous sommes fières, des féministes radicales et en colère".

Sottolineati i preoccupanti numeri degli atti di violenza e di omicidio commessi fra le mura domestiche ed anche le difficoltà per le donne nell’inserimento nei luoghi di lavoro.