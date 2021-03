Al via domenica 14 marzo il Festival Printemps Des Arts di Monte-Carlo con l’Ensemble Intercontemporain e la Scuola di Vienna

Pur con qualche modifica (due appuntamenti annullati e l’orario di inizio dei concerti anticipato al primo pomeriggio) il Festival Printemps des Arts apre domenica 14 marzo con un doppio appuntamento dedicato alla Scuola di Vienna. Protagonista l’Ensemble intercontemporain fondato nel 1976 da Pierre Boulez. Grande interprete della musica colta moderna e contemporanea, la formazione francese è capace di rispondere alle esigenze della composizione d’oggi, pur affondando radici nella produzione dell’inizio del Novecento.

Alle 14.30 al Museo Oceanografico i solisti dell’Ensemble intercontemporain proporranno pezzi intimi di musica da camera di Schönberg, Berg e Webern che incorniciano la musica di Liszt. Per il secondo appuntamento alle 16.00, all’Auditorium Rainier III, la stessa formazione, questa volta al completo, con il pianista Hidéki Nagano e la direzione di Matthias Pintscher, accosterà le musiche di Schönberg e Berg a quelle di Franz Liszt e Johann Strauss.

Domenica 14 marzo

14H30 – MUSEO OCEANOGRAFICO

INAUGURAZIONE

Anton Webern

Due pezzi, per violoncello e pianoforte

Arnold Schönberg

Fantasia, per violino e pianoforte, op. 47

Ein Stelldichein, per oboe, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Franz Liszt

La lugubre gondola I

Alban Berg

Quattro pezzi, per clarinetto e pianoforte, op. 5

Arnold Schönberg

Weihnachtsmusik, per due violini, violoncello, armonium e pianoforte

Solisti dell’Ensemble intercontemporain

16H00 – AUDITORIUM RAINIER III

Arnold Schönberg

Cinque Pezzi per orchestra (riduzione per orchestra da camera del compositore), op. 16

Johann Strauss

Rose del Sud, trascrizione di Arnold Schönberg per pianoforte, armonium e quartetto d’archi, op. 388

Valzer dell’Imperatore, arrangiamento di Arnold Schönberg per flauto traverso, clarinetto, quartetto d’archi e pianoforte op. 437

Arnold Schönberg

Sinfonia da camera n.1, per quindici strumenti solisti op. 9

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direzione

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti è di 15 euro (ad eccezione di quello inaugurale); biglietti di 10 euro per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Per gruppi biglietti ridotti.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290 ; info@printempsdesarts.mc; https://www.printempsdesarts.mc/