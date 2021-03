Free Tibet Day: Villeneuve Loubet dedica una settimana al Tibet per l'anniversario della Liberazione. Eventi solo on line

Il 10 marzo 1959, le rivolte a Lhasa e la sanguinosa repressione dell'esercito cinese, costrinsero il Dalai Lama a rifugiarsi in India per salvaguardare l'identità culturale del suo popolo. Ogni anno, il popolo tibetano in esilio commemora questo tragico evento.

Impegnato come parlamentare nel 1997 all'interno del gruppo Tibet poi presieduto da Louis de Broissia, Lionnel Luca ha voluto estendere questo impegno nel comune di cui è sindaco proponendo dal 2015 un incontro annuale unico: il Free Tibet Day per testimoniare l'esistenza di un Tibet oppresso che resiste e la sua ricchezza culturale ancora viva.

Questo incontro fraterno e festoso è anche la speranza che un giorno il popolo tibetano riacquisti la propria terra e possa essere autonomo all'interno di una repubblica cinese diventata democratica, come avviene oggi in India.

Ogni anno, la Giornata del Tibet libero a Villeneuve Loubet riunisce diverse migliaia di visitatori attorno a un evento unico che offre una visione completa della cultura, delle tradizioni e delle questioni politiche tibetane. Impossibile organizzare nel 2021 a causa delle misure sanitarie in vigore, si tratta quindi di un'edizione digitale che verrà proposta sui social e sul sito della città, per 7 giorni: documentari, film, immagini d'archivio, manifestazioni di associazioni tibetane ...