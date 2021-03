Varato 'Monaco One', il catamarano veloce che collegherà il porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo (Foto e video)

È pronto a entrare in servizio 'Monaco One', il catamarano super veloce che collegherà dalla prossima settimana il nuovo porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo. Un trasporto via mare per gli armatori che ormeggeranno i propri yacht a 'Cala del Forte' e che permetterà di raggiungere il Principato nel giro di pochi minuti.





Alla cerimonia di questa mattina allo Yacht Club di Monaco, che ha visto anche la presenza del Principe Alberto, hanno partecipato le massime autorità monegasche oltre al sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.



'Monaco One' è un catamarano a motore di 12 metri di lunghezza, progettato e costruito da Advanced Aerodynamic Vessel a La Rochelle in Francia. Ospita fino a 12 passeggeri e, grazie a un innovativo design aerodinamico, dimezza i consumi di carburante navigando a una velocità di crociera di oltre 40 nodi. È costato 1,2 milioni di dollari.



“E’ per me un motivo emozionante - ha detto il Sindaco Gaetano Scullino - quello di oggi, con l’inaugurazione. Siamo orgogliosi di questo ulteriore tassello, con la speranza di arrivare all’inaugurazione del 2 luglio. Sarà una data storica per Ventimiglia, con il porto finito a disposizione della città e dei turisti”.



Le interviste al sindaco Scullino e al consigliere regionale Ioculano

Soddisfazione anche per l'ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano: “”.Intanto Ventimiglia attende l'inaugurazione ufficiale del porto 'Cala del Forte' che, stando a quanto emerso oggi, si terrà il prossimo 2 luglio.