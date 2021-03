Domenica 14 marzo a Saint Jean Cap Ferrat il mercato dei produttori dell'entroterra è occasione di commercio e solidarietà

I paesei dell'entroterra non potranno mai dimenticare la data del 2 ottobre, che li ha visti provati dalla tempesta Alex. Da quella data, le valli colpite di Vésubie, Roya e Tinée continuano ad essere in grande difficoltà, la situazione per gli abitanti è lungi dall'essere tornata alla normalità.

Le difficoltà di accesso alle valli privano i produttori locali del loro clientela costiera. Dopo Cagnes-sur-Mer, iniziatore anche la città di Saint-Jean-Cap-Ferrat vuole aiutare i produttori e gli artigiani colpiti dal disastro organizzando domenica 14 Marzo con un mercato di prdotti titpici.

Una quindicina di stand saranno allestiti nel cuore del villaggio in Place Clemenceau dalle 9:00 alle 16:00 Prodotti alimentari ma non solo a partire dai gioielli, lampade, saponi, acqua floreale, oggetti decorativi ... si sposeranno con miele, marmellate, carne di maiale, birre, biscotti a base di zafferano, olio d'oliva, spirulina ...