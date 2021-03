Nizza: alla scoperta del Muséum d'Histoire Naturelle

Non tutti sanno che il primo museo municipale della città di Nizza, il Muséum d'Histoire Naturelle, aprì le sue porte al pubblico nel 1846, prima nel centro storico, poi nel 1863 nella sua sede attuale.

Sotto l'influenza di famosi scienziati, come Antoine Risso (1777-1845), Jean-Baptiste Vérany (1800-1865) e Jean-Baptiste Barla (1817-1896), il Museo ha arricchito le sue collezioni con importanti serie di uccelli, molluschi, minerali e fossili principalmente della regione. Ha anche una collezione completamente originale incentrata su pesci, piante da fiore e soprattutto funghi della regione di Nizza.

Attualmente il Museo propone una passeggiata naturalistica attraverso il territorio e la sua costa alla scoperta dei “tesori” della biodiversità di una zona conosciuta e apprezzata nel mondo per i suoi paesaggi che variano dall’alpino al marino.



La mostra si concretizza in una passeggiata naturalistica dalla costa all'entroterra alla scoperta dell'incredibile biodiversità del territorio, noto per la bellezza dei suoi paesaggi: ricco, ma fragile “tesoro” naturale.

Vengono presentati mammiferi (lupo, capriolo, cinghiale, camoscio), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi) rettili e insetti. Inoltre piante e funghi, oltre a una vasta serie di minerali e rocce vulcaniche.

Il Muséum d'Histoire Naturelle offre un ricco patrimonio di oltre un milione di reperti che sono in costante aumento e provengono principalmente dalle regioni mediterranee ma anche da Sud America, Africa e Madagascar.



INFORMAZIONI PRATICHE





Orario di apertura: dalle 10 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18

Indirizzo: 60bis, bd Risso

Accesso: Linea 1, fermata Garibaldi