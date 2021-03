Omaggio alle vittime del terrorismo sulla Colline du Château (Foto)

In occasione della Giornata nazionale di omaggio alle vittime del terrorismo, sulla Colline du Château a Nizza si è tenuta una toccante cerimonia.

Erano presenti il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez e il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi.

Erano presenti anche i parenti di alcune vittime cadute in questi anni e, in particolare i parenti di Hervé Gourdel, guida di alta montagna assassinata in Algeria nel 2014, di Corinne e Anne Dechelmour, due nizzardi morti nel 2013 in Kenya), oltre ad una rappresentanza delle vittime dell’attentato del 14 luglio 2016 sulla Promenade.



Omaggio anche da parte delle famiglie delle “ultime vittime” in ordine di tempo: Simone Barreto Silva, Vincent Loquès e Nadine Devillers che hanno trovato la morte lo scorso 29 ottobre nella Basilica di Notre-Dame.