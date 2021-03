Oggi si apre la pesca…senza pescatori!

Oggi si apre la pesca alla trota, una giornata attesa da lungo tempo dagli appassionati della canna e della lenza.

Soprattutto in Francia dove la pesca, al pari del ciclismo, rappresenta una delle “passioni” che più coinvolge le persone: non solo uomini, sono moltissime le donne che si dedicano alla passione avventurandosi lungo le rive di fiumi e torrenti alla ricerca del “posto giusto” dove tentare di agganciare all’amo qualche pesce.

Il secondo fine settimana di marzo è quello dedicato all’apertura della pesca alla trota.

Quest’anno, nel Dipartimento delle Alpi Marittime, che annovera bel 8.500 iscritti alla sola Federazione della Pesca Sportiva, la data coincide con il terzo fine settimana di confinamento.



Per gli abitanti di 63 comuni tra i più popolosi del Dipartimento, quelli della fascia costiera, la data coincide con quella del “tutti in casa” imposto dalla pandemia e dai provvedimenti di confinamento.

Abbastanza per sollevare un polverone e dare spazio a polemiche e rivendicazioni.



“Lasciateci uscire”, “E' una passione ecologica”, “Si pesca da soli, altro che distanziamento”: sono queste le principali affermazioni che si leggono sulle reti sociali assieme con il testo di una lettera inviata a Prefetto perché preveda una deroga.

Missiva che è restata lettera morta e che non ha prodotto le reazioni sperate dai pescatori.



Nell’arrière pays alcuni fiumi e torrenti sono chiusi alla pesca: si tratta di quelli colpiti dalla tempesta Alex e, in particolare i corsi della Vésubie e della Roya con i loro affluenti.



In compenso il “confinamento” dello scorso anno con lunghi mesi di stop alla pesca dovrebbe aver agevolato il ripopolamento.



Per questo fine settimana, in ogni caso, l’apertura della pesca, nelle Alpi Marittime sarà appannaggio degli abitanti di 100 comuni del Dipartimento, quelli non oggetto dei provvedimenti di confinamento.



Toccherà loro “agganciare” le prime trote.

L’apertura alla pesca del pesci bianchi e predatori (carpe e lucci in particolare) è invece prevista per il 24 aprile 2021, ultimo sabato di quel mese.