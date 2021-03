Annulato a Saint Jean Cap Ferrat il mercato dei produttori dell'entroterra è occasione di commercio e solidarietà

I paesei dell'entroterra non potranno mai dimenticare la data del 2 ottobre, che li ha visti provati dalla tempesta Alex. Da quella data, le valli colpite di Vésubie, Roya e Tinée continuano ad essere in grande difficoltà, la situazione per gli abitanti è lungi dall'essere tornata alla normalità.

Le difficoltà di accesso alle valli privano i produttori locali del loro clientela costiera. Dopo Cagnes-sur-Mer, iniziatore anche la città di Saint-Jean-Cap-Ferrat voleva aiutare i produttori e gli artigiani colpiti dal disastro organizzando domenica 14 Marzo con un mercato di prdotti titpici. PURTROPPO E' STATO ANNULLATO.

Una quindicina di stand saranno allestiti nel cuore del villaggio in Place Clemenceau dalle 9:00 alle 16:00 Prodotti alimentari ma non solo a partire dai gioielli, lampade, saponi, acqua floreale, oggetti decorativi ... si sposeranno con miele, marmellate, carne di maiale, birre, biscotti a base di zafferano, olio d'oliva, spirulina ...