Dopo sette anni siglato il contratto: l’ex Convento della Visitazione nel Vieux Nice sarà trasformato in hotel 5 stelle

La città di Nizza e la società Perseo hanno sottoscritto il contratto di locazione, indispensabile per avviare gli interventi di ristrutturazione dell'ex Convento della Visitazione, nel Vieux Nice, in vista della sua trasformazione in un hotel a 5 stelle.

Il progetto, redatto da due studi di architettura (Studio Méditerranée Architectes et DP Architecture) mira a rispettare la storia della Vecchia Nizza, la sua influenza e i suoi valori e tende a conservare il patrimonio del convento, della sua cultura e delle sue tradizioni.

Iscritti nell'inventario dei Monumenti Storici, gli edifici esistenti saranno accuratamente ristrutturati, in modo identico, senza modificare lo spirito del luogo.

Verranno utilizzati metodi tradizionali, materiali locali, percorsi brevi per la fornitura di calce, pietre e legno.

Una nuova ala, che sorgerà in adiacenza, sarà eretta in metallo e legno, calcestruzzo locale, calce, senza cemento. Un progetto che rispetta la storia e l'ambiente.

L’hotel sarà in stile neo-monacale, con comfort a cinque stelle, disporrà di 88 camere, da 25 a 120 metri quadrati, che saranno arredate in diversi edifici, con caffè, ristoranti e bar, un centro culturale, una piscina nelle terme romane, un erboristeria, un’area dedicata al movimento e alla danza, nonché tutti i servizi all’altezza di un hotel di questa categoria. Anche il panificio retto dalle suore nel XVII secolo sarà riattivato.

I giardini esistenti, protetti in un'area boschiva, saranno di libero accesso, aperti al quartiere con vivai con mille piante, frutta e verdura, giardini e passeggiate.

Olive, uva-fragola, limoni, arance, fiori ed erbe selvatiche, diverse centinaia di specie e piante troveranno ospitalità negli spazi verdi del Convento.

Anche l'erboristeria dell'ex convento sarà ristrutturata e si trasformerà in un bar che proporrà infusi di erbe aromatiche.

Infine, un centro di documentazione sulla Scuola di Nizza e un mercato contadino locale, attivo una volta alla settimana, situato nel cortile degli aranci, completeranno questo autentico “luogo di vita” del quartiere.

L'investimento previsto ammonta a circa 36 milioni di euro. I lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2021 e l'apertura dell'hotel é prevista alla fine del 2023 .

Questo il commento del Sindaco di Nizza Christian Estrosi: “Il progetto di trasformare l'ex Convento della Visitazione in un hotel a 5 stelle è finalmente decollato. Abbiamo sottoscritto un contratto di costruzione di 93 anni con il gruppo alberghiero Perseus che consentirà la valorizzazione di un elemento eccezionale del patrimonio di Nizza da parte di una società privata impegnata in un hotel rispettoso. Allo scadere del contratto la proprietà tornerà alla città. Sono lieto di vedere finalmente il compimento dell’iter amministrativo di questo progetto che porterà alla rinascita di un edificio eccezionale, ricco di storia e riconosciuto quale monumento storico”.

A sua volta Valery Grégo, fondatore della Société Perseus: "Stiamo sviluppando una nuova generazione di hotel che ha l’ambizione di determinare i parametri di riferimento per il lusso del futuro. Luoghi di vita genuini, dotati di una forte autenticità culturale e consapevolezza ambientale, con un ancoraggio locale ed una grande flessibilità per l'utente. Questo progetto è il culmine di una visione condivisa con la città quasi 7 anni fa. Siamo felici di poter far rivivere questo convento ricco di storia e di proporre un grande hotel che parteciperà in modo speciale alla crescita della città”.