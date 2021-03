Imprenditoria e startup al femminile: un gioiellino economico poco valorizzato

Sono più performanti e rendono di più; tuttavia le startup rosa non crescono come ci si potrebbe aspettare. I problemi sono molteplici come per esempio un ridotto approccio delle ragazze alle materie scientifiche e la predominanza di uomini a occupare i ruoli dirigenziali. Sfortunatamente, restano dei casi isolati, delle mosche bianche, le donne che dirigono importanti aziende. Le storie di affermazione femminile sono pochissimo e il settore dell’innovazione e dell’imprenditoria resta una cosa da uomini. La situazione è sicuramente peggiorata dopo l’arrivo del virus covid 19 che apre aver toccato solo “l’altra metà del cielo” infatti, i dati parlano chiaro: la stragrande maggioranza dei posti di lavoro persi sono stati delle donne.

Un mondo tutto al maschile

Secondo l’Unione delle Camere di Commercio, le start up a gennaio 2021 erano 605 e solo 64 a conduzione femminile, cioè circa il 10%. Rispetto all’anno scorso sono sì aumentate ma solo di dieci unità! Dopo tutta la retorica tipica che sommerge mezzi di informazione ogni 8 marzo, arriva il momento di tirare le somme e guarda in faccia la realtà. È evidente che le donne sono ancora vittime di un divario che non si attenua. Le startup che vengono proposte sono per il 75% guidata da maschi, ma nella fase di progettazione sono le donne a esser più determinate e costanti. I numeri cambiano poi quando si tratta di risultati: le idee delle donne fruttano e alla grande! Se si prende un piccolo campione, le quote raccolte si aggirano attorno ai 3 milioni di euro.

Il lavoro a casa è tutto rosa

Al giorno d’oggi avviare una startup è un modo molto utilizzato per fare impepa, accingendo a fondi e agevolazioni per partire senza un grande investimento di capitale personale. Sono tante le innovazioni che permettono di avviare un’impresa in modo economico come acquistare online la cancelleria ma le donne ancora non ne approfittano tanto quanto gli uomini.

Parte del problema riguarda la gestione della casa e della vita familiare. È evidente che il carico di ore di lavoro in casa è tutto sulle spalle delle donne. Sebbene le cose stiano cambiando, è ancora troppo poco e troppo tardi. Sono pochissimi gli uomini sensibili alla questione e che sono ben felici di non alzare un dito in casa. Non si tratta solo di pulizie, cucinare ma anche accudire i figli minorenni o i genitori anziani non autosufficienti.

Il percorso di cambiamento da un modello patriarcale e retrogrado dell’organizzazione domestica è ancora lunghissimo e c’è moltissimo da fare. Il cambiamento che ci vuole è di tipo culturale e un processo di questo tipo, richiede più di qualche decennio e lunghe battaglie. Battersi per cambiare l’atteggiamento della società è solo una parte del problema della mancanza di startup pink. Le nuove startupper non saltano fuori perché la famiglia è ancora una questione tutta femminile e la politica sembra esser sorda: mancano asili nidi, aiuti economici e politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro.