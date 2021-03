Poesie no stop in Place Massena fino al 28 marzo: si celebra la primavera dei poeti

Anche a Nizza, come in tanta parte della Francia, si celebrano le Giornate della Primavera dei Poeti.

Fra le manifestazioni e le iniziative in programma, tutti i giorni dalle 10 alle 18, nello specchio d’acqua delle fontane, all’interno della Promenade du Paillon, in Place Massena, la compagnia “Une petite voix m’a dit” proporrà la lettura di brani di poesie.

Fino al 28 marzo, ogni 21 minuti, saranno proposte letture di brani di poeti contemporanei che celebreranno la poesia.

Sono interessati : Salpy Baghdassarian (Armenia/Siria), Samantha Barendson (Francia/Argentina), Béatrice Brérot, Colette Davilès Estinès, Olivier Debos, Claude Favre, Daniel Fillod, Pierre Guéry, AC Hello, Hoda Hili, Cathy Ko, Souad Labbize, Dominique Massaut (Belgio), Marc Alexandre Oho Bambé (Francia/Camerun), Charles Pennequin, Serge Pey, Valérie Rouzeau, Jacques Rebotier, Florentine Rey, Nat Yot, Sabine Venaruzzo, Jean Pierre Verheggen (Belgio).

Sono obbligatori il rispetto dei gesti di barriera ed indossare correttamente le mascherine.

Il programma completo delle iniziative della Printemps des Poètes di Nizza è inserito al fondo di questo articolo.