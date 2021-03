Ligue 1: Monaco e Lille non si fanno male, il Nizza strappa un punto in trasferta

Finisce in pareggio l’incontro più importante della ventinovesima giornata , quello che opponeva il Monaco al Lille, un risultato che alla fine non va bene a nessuna delle due formazioni o, visto dall’altro verso della medaglia, va bene a tutte e due le squadre.

Se l’obiettivo è quello di tentare di conquistare il titolo, il Lille ha perso l’occasione per approfittare della sconfitta del Paris Saint Germain, se l’obiettivo è quello di acquisire la qualificazione alla Champions, il Monaco non ha saputo approfittare del pareggio del Lione.

L’altra faccia della medaglia, invece, certifica che il pareggio consente ad entrambe le squadre di continuare la propria marcia in classifica senza interruzioni.

La gara è stata molto intensa, ma povera di vere occasioni da rete. Le statistiche danno ragione al Monaco col 61% di possesso palla, 3 tiri (contro 2) nello specchio della porta e 6 calci d’angolo contro 2 del Lille, alla fine, però, il risultato di pareggio a reti inviolate è giusto.

Il risultato che mai si sarebbe potuto ipotizzare giunge intorno alle ventitré di ieri sera, quando, il Nantes compie un mezzo miracolo ed espugna il Parco dei Principi.

Per il Paris Saint Germain si ratta della settima sconfitta in campionato, bruciante perché ad opera dei terz’ultimi in classifica.

Per il Nantes di un’importate boccata d’ossigeno che consente di avvicinarsi al Lorient e di continuare una difficile marcia verso la salvezza.



Torna con un punto in più in classifica il Nizza, che ha pareggiato a Lorient un incontro importante per la classifica. I rossoneri mantengono a distanza di otto punti la quart’ultima del torneo.

Sono giornate particolari nelle parti basse della classifica: il Saint Etienne è andato sorprendentemente a vincere ad Angers e muove in modo sensibile la sua graduatoria.

Sempre più in difficoltà il Digione, ultimo in classifica, sconfitto in casa dal Bordeaux, mentre il Nimes divide la posta nel derby col Montpellier.

Inatteso il pareggio del Lione a Reims, mentre il Marsiglia ottiene la sua seconda vittoria consecutiva in campionato superando al Vélodrome il Brest.

Nelle zone alte della classifica il Lens pareggia col Metz, mentre il Rennes torna alla vittoria sullo Strasburgo.



In settimana inizieranno gli ottavi di finale di Coppa di Francia con una sorta di “spareggio” anticipato: Paris Saint Germain – Lille.

Gli altri incontri del turno si disputeranno tra il 6 e l’8 aprile 20121 e sono:

AS Monaco - FC Metz

GFA Rumilly Vallières - Le Puy Foot 43

CS Sedan - Angers SCO

Saumur - Toulouse

Canet Roussillon - US Boulogne

Châteaubriant Voltigeurs - Montpellier

Red Star FC - Olympique Lyon

La prossima giornata, la trentesima, inizierà venerdì 19 marzo con un incontro non semplice per entrambe le formazioni: Saint Etienne – Monaco, un testacoda estremamente importante per tutte e due le formazioni.

Sabato 20 marzo vivrà sull’ennesimo derby del Mediterraneo: due grandi deluse a confronto all’Allianz Riviera dove ad affrontare il Nizza giungerà il Marsiglia alla sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Una gara che in tempi normali avrebbe registrato il tutto esaurito (e qualche problema prima e durante l’incontro) e che ora, invece, si giocherà tristemente a porte chiuse.