La ripresa delle regate: in attesa della Palermo-Montecarlo

Riprese le regate, dopo la seconda ondata del COVID, questa primavera si potranno nuovamente vedere le vele in mare, per uno spettacolo unico non solo per gli appassionati. Tra le regate in programma non si potrà perdere la storica Palermo-Montecarlo, che dal 2005 rappresenta una delle più interessanti gare che si tengono nel Mediterraneo.

La Palermo-Montecarlo: la ripresa dopo un anno di stop

La ripresa delle attività sportive agonistiche post-COVID ha permesso agli organizzatori della celebre regata d'altura Palermo-Montecarlo la messa in moto della macchina organizzativa di una competizione che, dal 2005, si pone come una delle più interessanti sia per quanto riguarda il livello tecnico che paesaggistico. A volere la realizzazione di questa manifestazione sportiva è stato un incontro di culture tra due città che storicamente sono da sempre affiancate in un gran numero di eventi; proprio per questo motivo l'Assessorato allo Sport del Comune di Palermo e il Console del Principato di Monaco hanno deciso di dare il via a una competizione sportiva unica, la regata Palermo-Montecarlo. Si tratta di una regata molto nota, seguita con passione da tutte le scuole di vela che operano nel Mediterraneo, come VivereLaVela.com.



Nel 2020 la pandemia per il COVID aveva visto l'organizzazione costretta ad annullare l'appuntamento che per il 2021 è invece confermato per le date che vanno dal 21 al 26 agosto con partenza, come sempre, dal golfo di Mondello. L'ultima edizione aveva visto la partecipazione di ben 57 imbarcazioni, italiane e straniere: tra queste il Maxi84 Vera si era aggiudicato ll Trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita - First boat cross the finishing line mentre il Trofeo Angelo Randazzo era andato a Felci Ice 52 Primavista Lauria.

Già aperte le iscrizioni

Una regata così complessa e, soprattutto, dal respiro internazionale, necessita di un lungo periodo organizzativo. Ecco perché già si sono messi in moto tutti gli organizzatori, dal Circolo della Vela Sicilia allo Yacht Club di Monaco nonché i partner principali, come lo Yacht Club Costa Smeralda e tutti gli sponsor che permettono alla regata di essere svolta in maniera perfetta. Inoltre, la regata è realizzata con il patrocinio della FIV (Fedeazione Italiana Vela) e dell'UVAI (Unione Vela Altura Italian) insieme all'IMA (International Maxi Association).



Il bando completo della regata, nonché il regolamento e tutte le informazioni sull'organizzazione, sulla logistica e sull'eventuale esigenza di pernottamento sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento.

Un tuffo nel passato

In attesa della nuova edizione della celebre regata, si ricorda che dal 2005 sono stati tantissimi gli equipaggi partecipanti e che, come ogni anno, sono partiti dal Golfo di Mondello per arrivare alla Baia di Monaco dopo aver attraversato le Bocche di Bonifacio. Hanno inoltre preso parte alla regata imbarcazioni famose, vincitrici di importanti riconoscimenti e regate di livello mondiale, nonché velisti olimpionici, protagonisti dell'America's Cup e skipper di fama mondiale.



Tra queste, si è in attesa di quella che potrà battere il record della regata registrato nel 2015 con l'equipaggio el Maxi Esimit Europa 2 che è riuscito a portare a termine la competizione con il tempo stratosferico di 47 ore, 46 minuti e 48 secondi.

Partecipare a una regata

La passione per il mare spinge tantissime persone a seguire le regate come la Palermo-Montecarlo nonché le manifestazioni più complesse, spesso proposte dai più importanti canali di sport. Ma come si può partecipare a una regata? La risposta è più semplice di quello che ci si aspetta, basta iscriversi a una scuola di vela come Vivere la Vela, ossia un'associazione sportiva affiliata alla FIV, la Federazione Italiana Vela.



Presso la scuola di vela sarà possibile seguire corsi specifici per imparare a condurre le imbarcazioni sportive, ossia le barche a vela per gli allenamenti o per la partecipazione alle regate. Questo tipo di attività non va confusa con i corsi che la scuola può tenere per il conseguimento della patente nautica. Dopo aver completato l'iscrizione alla scuola di vela si potrà chiedere anche di essere iscritto alla FIV per poter partecipare a ogni tipo di regata organizzata dalla Federazione. Per l'iscrizione è necessario presentare un certificato medico agnostico redatto da un medico sportivo.



Una volta in regola con la burocrazia bisognerà affrontare l'aspetto più complesso, ossia quello di imparare a condurre l'imbarcazione. Va sottolineato che il tesserino agonistico FIV non è in nessun modo paragonabile alla patente di guida; questa, infatti, richiede un esame specifico e spesso complesso, diviso in scritto e orale, da svolgersi presso la scuola e la Capitaneria di Porto. Il tesserino per l'iscrizione alla FIV, invece, può essere effettuato anche dai bambini che partecipano alle attività agoniste della scuola di vela, ossia a regate di minore respiro ma non per questo meno importanti per l'apprendimento e l'esperienza da fare in mare.

Per concludere

Se la ripresa delle attività sportive di mare come una regata fa venire la voglia di imparare a condurre una barca a vela o di far parte di un equipaggio da competizione, allora la soluzione migliore è quella di rivolgersi a una scuola di vela specializzata, in grado di assicurare la massima professionalità nelle lezioni e nelle competenze trasmesse e un'elevata convenienza nei costi.