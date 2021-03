Marzo ai musei…tutto in diretta, stando a casa!

Quest'anno Mars aux Musées festeggia il suo 20° anniversario: si tratta, nonostante le difficoltà e la situazione contingente, di un evento da ricordare.

Il tema scelto per questa edizione è: Mars aux Musées donne le ton (Marzo ai musei dà il tono).

Perché questo tema? L'impostazione del tono a volte definisce il senso delle parole, col tono si gioca con la musica, i sensi e il ritmo.





A causa della situazione sanitaria, quasi tutta l’edizione si svolge in maniera digitale, ma il programma, trasmesso in rete dalla città di Nizza attraverso il sito www.marsauxmusees.fr e sui canali sociali non viene meno, anzi si fa veramente interessante.



Programma