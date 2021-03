Spike Lee sarà il Presidente di Giuria del 74^ Festival del Cinema di Cannes

Spike Lee sarà il Presidente di Giuria della 74^ edizione del Festival del Cinema di Cannes che si svolgerà quest'anno dal 6 al 17 luglio 2021.

Fedele ai suoi impegni, il regista americano aveva promesso di essere al fianco del Festival per il suo ritorno sulla Croisette. Annullato l'anno scorso a causa della situazione sanitaria, il Festival di Cannes inaugura questo nuovo decennio con un presidente di giuria d'eccezione, uno dei più grandi registi, sceneggiatore, attore, montatore e produttore.

“Durante i mesi incerti che sono passati, Spike Lee non ha mai smesso di tifare per noi. Questo sostegno si sta finalmente concretizzando e non avremmo potuto sperare in una personalità più importante per il rilancio del Festival del Cinama ”, sottolinea Pierre Lescure, Presidente del Festival di Cannes.

La selezione ufficiale e la composizione della giuria saranno annunciate all'inizio di giugno. Circondato dai membri della sua giuria, Spike Lee assegnerà la Palma d'Oro sabato 17 luglio.