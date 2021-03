Bilancio amaro per il Groupe Aéroports de la Côte d’Azur

Tempo di bilanci per l’aeroporto Nice Côte d'Azur, secondo di Francia per volume di traffico, che sta “sopportando” una crisi senza: il calo del traffico passeggeri è stato del 50,9% per i voli nazionali e del 77,7% per quelli internazionali.

Questo ha comportato, nel 2020, il significativo calo del 55% del fatturato, una situazione senza precedenti che non ha però impedito di garantire la continuità del servizio aeroportuale e di investire in sicurezza e ambiente.



Da marzo dello scorso anno, quando la pandemia ha iniziato ad incidere pesantemente sull’attività, le tre piattaforme che il Groupe Aéroports de la Côte d’Azur gestisce (Nizza, Cannes e Saint Tropez) sono comunque riuscite a rimanere aperte e funzionali 7 giorni su 7, 24 ore su 24, così da consentire di mantenere attivo il servizio pubblico per ospitare voli sanitari e per fornire supporto operativo alle operazioni di soccorso durante la tempesta Alex.



Nonostante una riduzione molto significativa dei costi operativi, l'Ebidta del gruppo (ovverosia l’indice che registra gli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti ) è sceso a 20,5 milioni, con una perdita di oltre 100 milioni rispetto a quella del 2019. Di conseguenza, l'utile netto del gruppo si attesta a - 25% del fatturato con una perdita di 33 milioni di euro.



Non se lo nasconde Franck Goldnadel, presidente del consiglio di amministrazione del Groupe Aéroports de la Côte d’Azur: “I risultati finanziari del Gruppo non sono ovviamente buoni, ma senza l'impegno e il senso di responsabilità di tutti i dipendenti sarebbero potuti andare molto peggio. La determinazione è uno dei tratti distintivi del nostro Gruppo e una delle chiavi che spiega perché, nonostante la tempesta, siamo stati in grado di mantenere i nostri investimenti in infrastrutture, sicurezza e ambiente ".



L'aeroporto Nice Côte d'Azur è il secondo aeroporto più grande della Francia dopo Parigi: nel 2020 ha registrato un traffico passeggeri di 4,58 milioni, contro i 14,5 milioni del 2019, quando la piattaforma offriva 120 destinazioni dirette operate da 57 compagnie aeree di linea che servivano 44 paesi. Oltre a Parigi, è anche l'unico aeroporto francese ad offrire 6 destinazioni a lungo raggio con voli regolari (Bahrain, Dubai, Doha, New York, Montreal e Pechino) e ad ospitare l'A380 in voli giornalieri.



Il Gruppo Aéroports de la Côte d´Azur gestisce gli aeroporti Nice Côte d´Azur, Cannes Mandelieu e Golfe de Saint-Tropez.

È il secondo in Europa nell'aviazione d'affari e il collegamento regolare in elicottero tra Nizza e Monaco è anche il più importante al mondo in termini di traffico. I tre aeroporti sono certificati Carbon Neutral livello 3+ il Gruppo è impegnato a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di CO2 senza compensazione entro il 2030.