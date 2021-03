Come di curano gli agrumi? Corso gratuito a Menton

Non vi è che l’imbarazzo della scelta: una grande diversità di agrumi cresce nel sud est francese con particolare riferimento all’area attorno a Menton: aranci, mandarini, kumquat, cedri e, naturalmente, limoni.

Chi vice in un alloggio dotato anche solo di un minimo giardino è difficile che non ospiti qualche pianta di agrumi, ma pochi conoscono alla perfezione come prendersi cura di questi tipi di alberi, come potarli, in quale stagione, come favorire la fruttificazione.



Con l’obiettivo di facilitare la trasmissione delle conoscenze legate all'agricoltura locale, la Communauté de la Riviera française organizza corsi di formazione sulla potatura e la cura degli agrumi in collaborazione con il Comune di Menton.



Sotto forma di laboratori pratici, sono organizzati corsi di formazione nell'ambito del progetto europeo Pays Aimables integrato nel programma di cooperazione territoriale.



In totale sono previste 5 sessioni nelle allées de La Casetta, il vivaio comunale dedicato agli agrumi sulle alture di Garavan a Mentone.



Con l’ausilio di professionisti, si apprenderà quando e come potare gli agrumi, con quale materiale e soprattutto s’imparerà ad osservare gli alberi per sapere se sono indeboliti o in buona salute.



Altri argomenti: l'identificazione dei principali parassiti e insetti che popolano i frutteti, nonché le modalità di fertilizzazione.



Un programma ampio e diversificato, aperto a principianti e giardinieri esperti, ma soprattutto completamente gratuito.



È possibile registrarsi presso la Chargée de Mission Agriculture de la Communauté de la Riviera française al numero 06 34 63 44 96 o inviando una mail a p.devilliers@carf.fr

La registrazione deve obbligatoriamente avvenire prima del 1°aprile



Programma

Sabato 10 aprile (a scelta)

Dalle 9 alle 12,30 - Corso di potatura degli agrumi

Dalle 13 alle 17 - Addestramento alla potatura degli agrumi



Domenica 11 aprile (a scelta)

Dalle 9 alle 12,30 - Corso di potatura degli agrumi

Dalle 13,30 alle 17 - Addestramento alla potatura degli agrumi



Mercoledì 14 aprile

Dalle 9 alle 17 - Formazione sulla cura degli agrumi