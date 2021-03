Lunedì 22 marzo un incontro BtoB per le aziende italiane e francesi che fanno business nel settore food

Nella giornata di lunedì 22 marzo 2021 la Camera di Commercio Italiana di Nizza inaugura la 6° annualità del progetto True Italian Taste, promosso dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e coordinato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzando un incontro professionale a distanza tra alcune aziende agroalimentari italiane e i buyer francesi del settore.

True Italian Taste, che fa parte del programma “The Extraordinary Italian Taste”, mira ad aumentare il numero di consumatori consapevoli del prodotto 100% Made in Italy, difendendo una conoscenza delle caratteristiche specifiche della tipicità, con riferimenti sia ai luoghi di origine che agli aspetti nutrizionali e alle certificazioni DOP-IGP.

Quindi, l’evento si inscrive a pieno all’interno delle iniziative relative al progetto, che si pone come obiettivo la salvaguardia e la diffusione del prodotto italiano autentico all’estero. A tal proposito, la Camera di Commercio Italiana di Nizza ha selezionato sei aziende del settore agroalimentare per intraprendere un percorso di affiancamento commerciale e di mentoring che possa costituire il requisito essenziale al loro inserimento all’interno del panorama della distribuzione francese.

L’incontro è un vero percorso alla scoperta dei prodotti autentici italiani, di cui i buyer avranno la possibilità di fare esperienza diretta grazie all’invio preventivo del “box di assaggio”.

Durante l’evento, i distributori alimentari avranno quindi l’occasione di conoscere il brand, la sua filosofia e tutti gli aspetti peculiari riguardati i prodotti, che verranno presentati dalle aziende stesse. In un secondo momento, l’incontro prevede la possibilità per i buyer selezionati di interagire direttamente con le aziende, così da poter discutere degli aspetti di carattere commerciale o di qualsiasi altra questione.

Un evento che ricorda ancora una volta come la Camera di Commercio Italiana di Nizza, arrivata ad inaugurare la 6° annualità del progetto True Italian Taste, si ponga come un attore fondamentale per la sensibilizzazione del pubblico francese al consumo del vero prodotto italiano e per lo sviluppo delle imprese del settore sul territorio.

Per maggiori informazioni e modalità di registrazione

CONTATTI

mail: marketing@ccinice.org

tel: +33 4 97 03 03 03 70

REGISTRAZIONE SOGGETTA AD ACCETTAZIONE