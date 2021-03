E’ San Patrizio, Cannes si colora di verde (Foto)

Questa sera, mercoledì 17 marzo, Cannes si illumina di verde e tinge i suoi monumenti e i luoghi più caratteristici della città.

E’ la maniera per tributare un omaggio a San Patrizio, il protettore dell’Irlanda, che, secondo la tradizione, sarebbe vissuto nell’Abazia di Lerin, un luogo monastico cistercense Il monastero e l'abbazia di Lerin, situati sull'isola di Saint Honorat di fronte a Cannes.

Quest’anno, a causa del coprifuoco e delle misure adottate a causa della pandemia, i bar sono chiusi e la birra non può scorrere a fiumi.

Cannes s’illumina lo stesso di verde, il colore dell’Irlanda e si è affidata, per le scene, a Gaspare Di Caro, conosciuto come “il pittore della luce” ha “illuminato” la Fontana del Nettuno a Madrid (2004), la Villa Ephrussi Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat (2007), la Fontana di Trevi a Roma (2008), la Cattedrale dell'Avana a Cuba per la visita di Papa Benedetto XVI (2012), Cristo Redentore a Rio (2018) e il museo Cocteau a Mentone (2020). A Nizza, le facciate di 7 hotel sulla Promenade des Anglais (2016), la statua dell'Apollo alla fontana del sole in Place Masséna (2017), la facciata della Gare du Sud (2019) e la facciata della chiesa di Jeanne-d'Arc (2019).